​ИВ Баку прокомментировала статью, связанную с сыном мэра Гаджибалы Абуталыбова

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Исполнительная власть города Баку прокомментировала опубликованную некоторыми СМИ статью под заголовком "Сын Гаджибалы Абуталова понес убытки".

Как сообщает Report, начальник Управления автотранспорта спецназначения ИВ города Баку Гасан Абдуллаев опроверг подобную информацию.

По его словам, построенные в 2013 году за государственный счет подземные автостоянки на площади Азадлыг и улице Физули, 82 (между улицами Физули и Шамси Бадалбейли) находятся на балансе ИВ Баку и управляются находящимся в ее подчинении Управлением автотранспорта спецназначения.

Отметим, что согласно распространенной СМИ информации, сыну главы ИВ Баку принадлежит компания "Независимый спектр" ("Müstəqil Spektr").

Предполагается, что построенная в 2013 году на государственные средства подземная автостоянка была передана мэром столицы в аренду компании сына Исрафиля Абуталыбова. Кроме того, отмечается о завершении процесса оформления автостоянки на 2 тыс. мест под площадью Азадлыг на имя компании сына Г.Абуталыбова.