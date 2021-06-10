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ИВ Баку призвала жителей активнее участвовать в озеленении города

ИВ Баку призвала жителей активнее участвовать в озеленении города Призываем всех жителей Баку, неравнодушных к своему городу, быть активными в озеленении дворов и зданий, внести свой вклад в красоту столицы.
Происшествия
10 июня 2021 г. 10:19
ИВ Баку призвала жителей активнее участвовать в озеленении города
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Призываем всех жителей Баку, неравнодушных к своему городу, быть активными в озеленении дворов и зданий, внести свой вклад в красоту столицы.

Как передает Report, об этом говорится в обращении ИВ города Баку.

"Во многих городах мира можно наблюдать картину, как жильцы украшают балконы своих домов различными цветами. Они это делают по собственной инициативе. Опыт показывает, что активное участие жильцов в таких делах способствует тому, что это приобретает больший размах. Если каждая семья будет ухаживать за цветами в развешанных на балконах горшках, цветы будут лучше расти, придавая окружающей местности красоту", - говорится в обращении ИВ к гражданам.

Чтобы придать импульс этим делам, Хозяйственное объединение по озеленению города Баку совместно с коммунальными структурами уже начали раздавать горшки с цветами жителям зданий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBŞİH binaların eyvanlarına gül dibçəkləri yerləşdirib, sakinlərə çağırış etdi

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