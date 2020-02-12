ИВ Баку дала разрешение на проведение митинга - ОБНОВЛЕНО

Исполнительная власть города Баку ответила на обращение членов партий "Мусават", "REAL", движения D18 и других независимых кандидатов по поводу проведения митинга в столице.

Как сообщили Report в ИВ, в соответствии с требованиями действующего законодательства, обращение должно быть представлено за 5 рабочих дней до дня проведения митинга.

В данном случае его представили за 4 дня до предусмотренного митинга, что является нарушением требований действующего законодательства и дает основание не рассматривать его. Поэтому, отдел не посчитал целесообразным рассматривать вопрос в соответствии с законодательством.

С учетом желания обратившихся, руководство Аппарата ИВ города Баку пересмотрело вопрос.

"Доводим до вашего сведения, что проведение митинга на установленной вами территории создаст проблемы для свободного передвижения людей, а также отразится на рабочем ритме метрополитена. В качестве альтернативного места предлагаем вам провести митинг 16 февраля 2020 года с 15:00 до 17:00 часов на территории учебно-тренировочной базы СК "Нефтчи" на улице 28 Мая в поселке Локбатан, - отмечается в информации.

*** 16:44

Исполнительная власть города Баку ответила на обращение членов партий "Мусават", "REAL", движения D18 и других независимых кандидатов по поводу проведения митинга в столице.

Как сообщает Report, в ИВ рассмотрели обращение и не дали разрешение на проведение митинга.

Напомним, что партии "Мусават", "REAL", движение D18 и независимые кандидаты обратились в ИВ города Баку для проведения на площади напротив станции метро "28 Мая" митинга в связи с прошедшими 9 февраля парламентскими выборами.