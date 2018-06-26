Итальянская Eni продолжит покупать российский газ

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Eni продолжит покупать российский газ, а совместные проекты санкциями не затронуты. Как сообщает Report об этом РИА Новости сказал руководитель маркетингового подразделения по газу и СПГ итальянской компании Eni Массимо Мантовани.

"Конечно, мы планируем покупать российский газ", — сказал Мантовани в кулуарах Всемирной газовой конференции в Вашингтоне.

"У нас долгосрочный контракт и очень хорошие отношения с нашими партнерами", — добавил он.

Мантовани заявил, что его компания не столкнулась с санкциями против России в том, что касается газа, но отказался говорить о конкретных проектах. Он также сказал, что сомневается в том, что Eni будет закупать у России больше газа, чем сейчас.

"Мы уже являемся крупным покупателем российского газа", — сказал он, добавив, что Eni покупает газ у СССР и России уже полвека.