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Испортивший продукты в маркете – сын генерала

Испортивший продукты в маркете – сын генерала Генерал-майор Новрузали Оруджев распоряжением президента Ильхама Алиева снят с должности заместителя начальника Госслужбы
Происшествия
5 мая 2021 г. 12:02
Испортивший продукты в маркете – сын генерала

Один из молодых людей, которые намеренно портили продукты питания в маркете и выложили кадры в соцсетях, Рустам Оруджев - сын генерала Новрузали Оруджева.

Как передает Report, Р.Оруджев и его знакомая Хаяла Велиева несколько дней назад намеренно портили продукты питания в магазине, снимая это на камеру мобильного телефона, чтобы впоследствии выложить в соцсетях.

Сотрудники Насиминского районного отдела полиции установили личности этих лиц. Они были доставлены в отдел полиции, с ними были проведены профилактические беседы, в том числе обеспечена выплата нанесенного магазину материального ущерба.

Р.Оруджев и Х.Велиева выразили сожаление о совершенном деянии.

Житель Баку Р.Оруджев был лишен водительских прав, но, несмотря на это, 3 июля 2017 года на управляемом им автомобиле марки BMW с государственным номерным знаком 10-OG-300 нарушил правила дорожного движения. Водителя автобуса Санана Самедова, сделавшего ему обоснованное замечание за нарушение ПДД, Р.Оруджев избил при содействии группы лиц на глазах у пассажиров автобуса.

Бинагадинский районный суд приговорил Р.Оруджева к 4 годам и 6 месяцам заключения.

Генерал-майор Новрузали Оруджев распоряжением президента Ильхама Алиева снят с должности заместителя начальника Госслужбы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу.

Первым информацию распространил сайт musavat.com.

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Версия на азербайджанском языке Marketdə məhsulları əzən generalın oğludur - VİDEO

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