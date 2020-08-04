Исполнительную власть оштрафовали на 15 000 манатов

Административное взыскание в отношении юридического лица применяется только по решению суда

Министерство экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азербайджана составило административный протокол в отношении Управления благоустройства и коммунальных услуг Жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти Абшеронского района за нарушение законодательства об охране зеленых насаждений.

Как стало известно Report, протокол, составленный по статье 253-1.2.2 (изъятие зеленых насаждений без решения соответствующего органа исполнительной власти или муниципалитета или листа о снятии зеленых насаждений) Кодекса об административных проступках будет рассмотрен в Абшеронском районном суде.

Дело находится в производстве судьи Вагифа Гасанова.

Отметим, что за этот административный проступок должностные лица штрафуются на 5 000, юридические лица – 15 000 манатов.

Административное взыскание в отношении юридического лица применяется только по решению суда.