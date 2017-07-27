ИВ Евлахского района: Пожар в больнице произошел из-за короткого замыкания

Евлах. 27 июля. REPORT.AZ/ "Пожар в Евлахской центральной районной больнице произошел из-за короткого замыкания кабелей".

Об этом западному бюро Report сообщил заместитель главы Исполнительной власти района Джейхун Керемханов.

Замглавы отметил, что эвакуация больных и медицинских работников уже завершена.

"Все пациенты и медицинские работники эвакуированы из больницы. Во время происшествия пять пациентов были доставлены в Мингячевирскую городскую больницу, более 30 больных были эвакуированы во двор больницы. Пожар возник в результате возникшего короткого замыкания электропроводов в шахте. В настоящее время на территорию привлечены пять пожарных машин и живая сила МЧС. Пожар потушен, однако задымление продолжается", - подчеркнул Д.Керемханов.