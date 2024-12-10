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Иск народного артиста против частной клиники передан на судебное рассмотрение

Иск народного артиста против частной клиники передан на судебное рассмотрение 10:35
Происшествия
10 декабря 2024 г. 11:00
Иск народного артиста против частной клиники передан на судебное рассмотрение

Бинагадинский районный суд рассмотрит иск народного артиста Агададаша Агаева, требующего компенсацию за моральный ущерб, и встречный иск от Medera Hospital, поданный в связи с инцидентом, произошедшим в июле этого года.

Как сообщает Report, на сегодняшнем процессе по гражданскому иску народного артиста дело было передано на судебное рассмотрение, заседание назначено на 16 января.

Агададаш Агаев требует возмещения морального ущерба в размере около 450 тыс. манатов, утверждая, что инцидент в больнице нанес ущерб его чести, достоинству и деловой репутации. Истец на процессе не присутствовал.

Medera Hospital в свою очередь подал встречный иск против народного артиста.

Напомним, что конфликт произошел в июле этого года. По уголовному делу, связанному с инцидентом, потерпевшими признаны Нураддин Джалилов, с которым подрался певец, и Назакят Пашаева, в которую попал брошенный Агададашем Агаевым топор.

Агададаш Агаев обвиняется по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Также возбуждено уголовное дело в отношении Нураддина Джалилова.

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Версия на азербайджанском языке Ağadadaş Ağayevin qaldırdığı mülki iddia məhkəmə baxışına verilib

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