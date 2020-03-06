Иск "Azerfon" на 6 000 манатов удовлетворен

ООО "Azerfon" (Nar-mobile) подал иск в отношении ООО "Çağ-Araz" на 6 326 манатов.

По полученной Report информации, иск рассмотрен в Бакинском коммерческом суде.

Судья Заур Пирвердиев вынес постановление в связи с удовлетворением иска.

Отметим, что в иске против ООО "Çağ-Araz" ООО "Azerfon" требует взыскания платы за услугу в размере 6 296 манатов и госпошлины в размере 30 манатов (всего 6 326 манатов) на основе контракта GSM.

Напомним, что "ООО "Azerfon" получил госрегистрацию 15 сентября 2005 года, а ООО "Çağ-Araz" - 30 сентября 2003 года.