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Иск "Azerfon" на 6 000 манатов удовлетворен

Иск "Azerfon" на 6 000 манатов удовлетворен

ООО "Azerfon" (Nar-mobile) подал иск в отношении ООО "Çağ-Araz" на 6 326 манатов. 

По полученной Report информации, иск рассмотрен в Бакинском коммерческом суде. 

Судья Заур Пирвердиев вынес постановление в связи с удовлетворением иска.

Отметим, что в иске против ООО "Çağ-Araz" ООО "Azerfon"  требует взыскания платы за услугу в размере 6 296 манатов и госпошлины в размере 30 манатов (всего 6 326 манатов) на основе контракта GSM. 

Напомним, что "ООО "Azerfon" получил госрегистрацию 15 сентября 2005 года, а ООО "Çağ-Araz" - 30 сентября 2003 года.

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