Исчез студент Бакинского государственного университета - ФОТО

Гёранбой. 23 февраля. REPORT.AZ/ Исчез житель Гёранбойского района.

Как передаёт западное бюро Report, житель села Гарачинар Маис Гурбанов 17 февраля покинул дом, чтобы вернуться в столицу. Он сообщил отцу, что сначала поедет в Гянджу, а потом в Баку. Днём, когда близкие попытались дозвониться до него, оказалось, что его телефон выключен. С того дня от молодого человека не было вестей.

По словам его близких, Гурбанов, будучи студентом первого курса юридического факультета БГУ, в период учёбы часто приезжал из Баку в Гёранбой и обратно, однако в последний раз он не вернулся в столицу. Знакомых беспокоит то, что с молодым человеком невозможно связаться.

В связи с исчезновением студента в Гёранбойское районное отделение полиции было направлено обращение. Видевших его или знающих о его местонахождении просим позвонить на следующие номера: (051) 327-22-32, (051) 572-01-54.