Директор медицинского центра "Ени Гянджа": В течение часа врачи делали все возможное, чтобы вернуть пациентку к жизни

Гянджа. 23 августа. REPORT.AZ/ "Ни один врач не захочет, чтобы с ним произошло подобное".

Об этом западному бюро Report заявил директор медицинского центра "Ени Гянджа" Самир Аллахвердиев.

По его словам, подобное случилось в медицинском центре впервые: "Это происходит у нас впервые. В настоящее время расследуется причина смерти Айгюль Оруджевой. Девушка не очнулась от наркоза. В течение часа врачи делали все возможное, чтобы вернуть ее к жизни.

Очень жаль, что спасти ее не удалось. Я выражаю соболезнования родным Айгюль Оруджевой. Мы потрясены так же, как и они".

Напомним, что жительница Гянджи 17-летняя Айгюль Оруджева не очнулась после наркоза во время эстетической операции носа. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Директор медицинского центра также коснулся избиения участвовавших при операции врачей. Он отметил, что близкие А.Оруджевой нанесли врачам серьезные травмы: "У врача Мехди Талышинского перелом ключицы. У Махира Алиева серьезные травмы конечностей. Не стоило делать этого, так как ни один врач не захочет смерти своего пациента. Мы действительное сделали все возможное. Не стоило так жестоко избивать наших врачей".