Иранский банк подал в суд на Исполнительную власть Баку

30 июня, 2018 16:21

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Бакинский филиал Bank Melli İran подал в суд на Исполнительную власть города Баку. Как сообщает Report, обратившийся в Бакинский административно-экономический суд №2 банк потребовал возместить нанесенный материальный ущерб. В исковом заявлении в качестве третьих лиц указаны департамент жилищно-коммунального хозяйства ИВ г.Баку, исполнительная власть Хатаинского района и министерство финансов. Суд отклонил иск. Недовольный решением бакинский филиал Bank Melli İran и министерство финансов Азербайджана подали апелляционную жалобу. Дело рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

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