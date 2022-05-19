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Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана при попытке нарушения границы.
Происшествия
19 мая 2022 г. 13:07
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана при попытке нарушения границы.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

16 мая по линии иранского пограничного представительства поступила информация о том, что при попытке нарушения государственной границы в направлении Азербайджана из Ирана, гражданин Азербайджана Мусаев Мирджавад Мирджалал оглу погиб в результате применения иранскими пограничниками оружия: “Ирану был направлен соответствующий запрос о расследовании произошедшего и предоставлении информации о результатах расследования”.

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Версия на азербайджанском языке İran sərhədçiləri Azərbaycan vətəndaşını güllələyərək öldürüb

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