Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана при попытке нарушения границы.

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана при попытке нарушения границы.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

16 мая по линии иранского пограничного представительства поступила информация о том, что при попытке нарушения государственной границы в направлении Азербайджана из Ирана, гражданин Азербайджана Мусаев Мирджавад Мирджалал оглу погиб в результате применения иранскими пограничниками оружия: “Ирану был направлен соответствующий запрос о расследовании произошедшего и предоставлении информации о результатах расследования”.