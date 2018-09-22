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    Иран закрыл два КПП на границе с Ираком

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Иран временно закрыл два КПП на границе с Ираком после теракта в иранском городе Ахваз.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, временно закрыты КПП «Шеламче» в городе Басра и «Аш-Шиб» в городе Майсан.

    Власти Ирана усиливают меры безопасности для предотвращения повторных терактов.

    КПП временно закрыты как для перехода граждан, так и провоза грузов.

    В результате теракта, совершенного во время военного парада в городе Ахваз на юге Ирана, погибли 24, ранения получили 53 человека.

    Парад был приурочен к Неделе священной обороны - памятным мероприятиям, посвященным ирано-иракской войне 1980-1988 годов.

    В числе погибших есть как военные, так и гражданские лица.

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