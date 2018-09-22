Иран закрыл два КПП на границе с Ираком

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Иран временно закрыл два КПП на границе с Ираком после теракта в иранском городе Ахваз.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, временно закрыты КПП «Шеламче» в городе Басра и «Аш-Шиб» в городе Майсан.
Власти Ирана усиливают меры безопасности для предотвращения повторных терактов.
КПП временно закрыты как для перехода граждан, так и провоза грузов.
В результате теракта, совершенного во время военного парада в городе Ахваз на юге Ирана, погибли 24, ранения получили 53 человека.
Парад был приурочен к Неделе священной обороны - памятным мероприятиям, посвященным ирано-иракской войне 1980-1988 годов.
В числе погибших есть как военные, так и гражданские лица.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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