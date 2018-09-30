Иран построит нефтехранилища общей вместимостью 10 млн баррелей

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Иранская нефтяная инженерно-девелоперская компания (PEDEC) подписала контракт на строительство нефтехранилищ общей вместимостью 10 млн баррелей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Shana.

По его данным, дополнительные нефтехранилища сырой нефти для "дочки" национальной иранской нефтяной компании (NIOC) построит местная компания. 4 ноября Вашингтон планирует возобновить строгие санкции против страны, которые запретят ее нефтяной экспорт. Ранее американские власти ультимативно призвали всех своих союзников не приобретать иранскую нефть.

Иран не озвучивает данные по динамике экспорта, заявляя только, что в августе добыча не снижалась. Однако, по данным треккинга, который приводил в одном из своих отчетов МЭА, от закупок нефти у Ирана под страхом вторичных санкций уже отказались Франция, Южная Корея, частично упали поставки на юг Европы и в Индию, Китай на данный момент сохраняет закупки.