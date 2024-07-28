Интенсивные ливни на западе Азербайджана вызвали ряд последствий

Интенсивные ливни в Дашкесанском, Гядабейском, Товузском, Шамкирском, Самухском и Гёйгёльском районах вызвали ряд последствий.

Интенсивные ливни в Дашкесанском, Гядабейском, Товузском, Шамкирском, Самухском и Гёйгёльском районах вызвали ряд последствий.

Как сообщает западное бюро Report , из-за сильных дождей в последние дни уровень воды во многих реках региона повысился, реки вышли из берегов.

В Дашкесане и селах района сточными водами затопило приусадебные участки и посевные поля. В селах Баян и Гушчу сошедший сель повредил полотно сельских дорог, на некоторых участках трассы Гянджа-Дашкесан из-за ливня частично затруднено движение транспорта.

Аналогичная ситуация наблюдалась и в отдаленных селах Шамкирского, Гёйгёльского и Товузского районов, сельскохозяйственным полям и частным хозяйствам нанесен ущерб.

В Гядабейском районе селевыми потоками унесло принадлежащий местному жителю автомобиль "ВАЗ", проезд по сельским дорогам стал невозможным в течение некоторого времени.

Отметим, что в регионе сохраняется дождливая погода. На автомобильных дорогах Дашкесан-Гянджа и Шамкир-Гядабей наблюдается густой туман.