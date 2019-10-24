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Иностранец по ошибке послал на банковский счет жителя Баку 3200 долларов

Иностранец по ошибке послал на счет жителя Баку 3200 долларов

Иностранный гражданин по ошибке послал на банковский счет жителя Баку 3200 долларов.

Как сообщает Report, инцидент произошел в июле этого года.

Гражданин Узбекистана Зульфи Фейзуллаев отправил по ошибке 3200 долларов на банковский счет жителя Баку С.М. Он попросил свои деньги обратно у того, кому послал их. Однако житель Баку отказался возвращать деньги.

В связи с этим З.Фейзуллаев обратился в 21-е отделение полиции Насиминского районного управления полиции.

По факту ведется расследование.

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