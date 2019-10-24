Иностранец по ошибке послал на банковский счет жителя Баку 3200 долларов

Иностранный гражданин по ошибке послал на банковский счет жителя Баку 3200 долларов.
Как сообщает Report, инцидент произошел в июле этого года.
Гражданин Узбекистана Зульфи Фейзуллаев отправил по ошибке 3200 долларов на банковский счет жителя Баку С.М. Он попросил свои деньги обратно у того, кому послал их. Однако житель Баку отказался возвращать деньги.
В связи с этим З.Фейзуллаев обратился в 21-е отделение полиции Насиминского районного управления полиции.
По факту ведется расследование.
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