Иностранец, обещавший превратить 20 тыс. долларов в 40 тыс. долларов, дал показания в суде

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Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу Ванбо Аурелие, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, в ходе судебного заседания под председательством судьи Рахиба Салманова государственный обвинитель зачитал обвинительный акт.

В.Аурелие не признал вину по выдвинутому обвинению. Он отметил, что был знаком с потерпевшим Мамедом Мамедовым и арендовал у него жилье: "Эти деньги взял не я, а мой земляк Лума Каблес. Мамед дал деньги Луме, а он в январе этого года уехал из Баку. После этого связь с ним прервалась. Я познакомился с ним в Баку как с земляком".

По словам В.Аурелие, ему не давали 20 тыс. долларов: "Я не совершал указанного в обвинении. Моя мать скончалась, услышав эту новость. У меня есть четырехлетний ребенок".

Очередной судебный процесс назначен на 5 июня.

Отметим, что согласно информации, распространенной на сайте министерства внутренних дел, 9 февраля этого года сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью выяснили, что иностранный гражданин А.Ванбо присвоил 20 тыс. долларов жителя города Баку Мамеда Мамедова под предлогом того, что он посредством специальных химических средств превратит их в 40 тыс. долларов США.

При осмотре места жительства А.Ванбо в Хатаинском районе были обнаружены и изъяты химические вещества и другие вещественные доказательства.