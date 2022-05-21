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Иностранцы в Баку стали жертвами мошенничества

Иностранцы в Баку стали жертвами мошенничества В Баку совершено мошенничество в отношении иностранцев.
Происшествия
21 мая 2022 г. 11:46
Иностранцы в Баку стали жертвами мошенничества

В Баку совершено мошенничество в отношении иностранцев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как стало известно, иностранный гражданин, обратившийся в 10-й отдел Гарадагского районного управления полиции, сообщил, что некий мужчина обманул его и взял с него 100 манатов.

В результате проведенных полицией мероприятий по подозрению в совершении данного деяния задержан житель Ширвана Айдын Ганбаев.

Установлено, что задержанный обманным путем забрал 440 долларов и мобильный телефон у двух других иностранцев, работавших водителями грузовиков, а также мобильный телефон у жителя Баку Ж.Шарифова.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda əcnəbi vətəndaşlara qarşı dələduzluq edilib

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