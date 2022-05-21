Иностранцы в Баку стали жертвами мошенничества

В Баку совершено мошенничество в отношении иностранцев.

В Баку совершено мошенничество в отношении иностранцев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как стало известно, иностранный гражданин, обратившийся в 10-й отдел Гарадагского районного управления полиции, сообщил, что некий мужчина обманул его и взял с него 100 манатов.

В результате проведенных полицией мероприятий по подозрению в совершении данного деяния задержан житель Ширвана Айдын Ганбаев.

Установлено, что задержанный обманным путем забрал 440 долларов и мобильный телефон у двух других иностранцев, работавших водителями грузовиков, а также мобильный телефон у жителя Баку Ж.Шарифова.

По факту проводится расследование.