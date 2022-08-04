Инкассатор "Азерпочт" присвоил около 10 тыс. манатов компании

Водитель-инкассатор ООО "Азерпочт" присвоил около 10 тыс. манатов компании.

Водитель-инкассатор ООО "Азерпочт" присвоил около 10 тыс. манатов компании.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Евлахского района.

В районной прокуратуре проведено расследование на основании поступившего заявления о присвоении денежных средств, принадлежащих ООО "Азерпочт", сотрудником Евлахского регионального филиала общества.

В ходе разбирательств выявлены обоснованные подозрения в том, что Турал Мамедов, работающий в указанном филиале водителем-инкассатором, не выплатил обществу денежные средства в размере 9 400 манатов, полученные путем продажи лотерейных билетов на основании доверенности от ООО.

В связи с этим в прокуратуре Евлахского района возбуждено уголовное дело по статье 179.2.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса, Т.Мамедов задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время расследование по делу продолжается.