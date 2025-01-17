Инициаторы летального ДТП в Сумгайыте устроили между собой уличную гонку

Причиной дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Сумгайыте стала уличная гонка двух автомобилей.

Причиной дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Сумгайыте стала уличная гонка двух автомобилей.

Как удалось выяснить корреспонденту местного бюро Report , автомобили Hyundai Elantra, которым управлял Эльшад Мамедов (2004 г.р.), и KIA Cadenza, за рулем которого находился Шахмар Аббасзаде (2002 г.р.), устроили между собой "гонку", которая привела к гибели двух и ранении трех человек.

Так, во время движения на высокой скорости Hyundai насмерть сбил переходившего дорогу Явера Мехтиева (1960 г.р.), выехал за проезжую часть и перевернулся. Находившийся в автомобиле пассажир Интигам Пашаев также скончался от полученных травм.

Пострадавшие при опрокидывании транспортного средства водитель Эльшад Мамедов, а также пассажиры Тебриз Фараджлы и Джейхун Алиев госпитализированы в Сумгайытскую больницу скорой медицинской помощи.

Автомобиль КIA также выехал за проезжую часть и врезался в препятствие на обочине, в результате чего транспортное средство загорелось. Пожар был ликвидирован прибывшими на место происшествия сотрудниками Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Расследование по факту продолжается.