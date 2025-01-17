Инициаторы летального ДТП в Сумгайыте устроили между собой уличную гонку

Причиной дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом в Сумгайыте стала уличная гонка двух автомобилей.
Как удалось выяснить корреспонденту местного бюро
Так, во время движения на высокой скорости Hyundai насмерть сбил переходившего дорогу Явера Мехтиева (1960 г.р.), выехал за проезжую часть и перевернулся. Находившийся в автомобиле пассажир Интигам Пашаев также скончался от полученных травм.
Пострадавшие при опрокидывании транспортного средства водитель Эльшад Мамедов, а также пассажиры Тебриз Фараджлы и Джейхун Алиев госпитализированы в Сумгайытскую больницу скорой медицинской помощи.
Автомобиль КIA также выехал за проезжую часть и врезался в препятствие на обочине, в результате чего транспортное средство загорелось. Пожар был ликвидирован прибывшими на место происшествия сотрудниками Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Расследование по факту продолжается.