Информация о закладке бомбы на Бакинском железнодорожном вокзале не подтвердилась - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Информация о закладке бомбы на Бакинском железнодорожном вокзале не подтвердилась.

Об этом сообщает сотрудник Report.

В результате оперативных действий сотрудников МЧС и правоохранительных органов выяснилось, что взрывного устройства в здании нет.

Работа действующих в здании Бакинского железнодорожного вокзала структур возобновлена.

Устанавливается лицо, сообщившее о закладке в здание взрывного устройства.

***13:57

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В полицию поступила информация о закладке бомбы на Бакинском железнодорожном вокзале.

Как сообщает сотрудник Report, отмечалось, что бомба заложена в ресторане на втором этаже вокзала.

Из здания были эвакуированы сотрудники ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ASAN Xidmət и граждане.

На данный момент на месте происшествия находятся сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

К поискам привлечены также обученные собаки.