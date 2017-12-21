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    Информация о закладке бомбы на Бакинском железнодорожном вокзале не подтвердилась - ОБНОВЛЕНО

    Устанавливается лицо, сообщившее о закладке в здание взрывного устройства© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Информация о закладке бомбы на Бакинском железнодорожном вокзале не подтвердилась.

    Об этом сообщает сотрудник Report.

    В результате оперативных действий сотрудников МЧС и правоохранительных органов выяснилось, что взрывного устройства в здании нет.

    Работа действующих в здании Бакинского железнодорожного вокзала структур возобновлена.

    Устанавливается лицо, сообщившее о закладке в здание взрывного устройства.

    ***13:57

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В полицию поступила информация о закладке бомбы на Бакинском железнодорожном вокзале.

    Как сообщает сотрудник Report, отмечалось, что бомба заложена в ресторане на втором этаже вокзала.

    Из здания были эвакуированы сотрудники ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ASAN Xidmət и граждане.

    На данный момент на месте происшествия находятся сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

    К поискам привлечены также обученные собаки. 

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