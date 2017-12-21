Информация о закладке бомбы на Бакинском железнодорожном вокзале не подтвердилась - ОБНОВЛЕНО

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Информация о закладке бомбы на Бакинском железнодорожном вокзале не подтвердилась.
Об этом сообщает сотрудник Report.
В результате оперативных действий сотрудников МЧС и правоохранительных органов выяснилось, что взрывного устройства в здании нет.
Работа действующих в здании Бакинского железнодорожного вокзала структур возобновлена.
Устанавливается лицо, сообщившее о закладке в здание взрывного устройства.
***13:57
Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В полицию поступила информация о закладке бомбы на Бакинском железнодорожном вокзале.
Как сообщает сотрудник Report, отмечалось, что бомба заложена в ресторане на втором этаже вокзала.
Из здания были эвакуированы сотрудники ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ASAN Xidmət и граждане.
На данный момент на месте происшествия находятся сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
К поискам привлечены также обученные собаки.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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