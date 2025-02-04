Информация о введении плана "Ковер" была передана через 8 минут после потери управления самолетом AZAL

Информация о введении плана "Ковер" была передана через 8 минут после выхода из строя основных систем управления разбившимся вблизи Актау самолетом AZAL.

Информация о введении плана "Ковер" была передана через 8 минут после выхода из строя основных систем управления разбившимся вблизи Актау самолетом AZAL.

Как передает Report , об этом говорится в предварительном отчете Минтранса Казахстана по результатам расследования авиапроисшествия.

"В 05:13:32 на воздушном судне вышли из строя основные системы управления; в 05:21:42 диспетчер по взаимодействию сообщил в Грозный о проведении операции "Ковер", - отмечается в документе.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.