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Информация о введении плана "Ковер" была передана через 8 минут после потери управления самолетом AZAL

Информация о введении плана "Ковер" была передана через 8 минут после потери управления самолетом AZAL Информация о введении плана "Ковер" была передана через 8 минут после выхода из строя основных систем управления разбившимся вблизи Актау самолетом AZAL.
Происшествия
4 февраля 2025 г. 21:43
Информация о введении плана Ковер была передана через 8 минут после потери управления самолетом AZAL

Информация о введении плана "Ковер" была передана через 8 минут после выхода из строя основных систем управления разбившимся вблизи Актау самолетом AZAL.

Как передает Report, об этом говорится в предварительном отчете Минтранса Казахстана по результатам расследования авиапроисшествия.

"В 05:13:32 на воздушном судне вышли из строя основные системы управления; в 05:21:42 диспетчер по взаимодействию сообщил в Грозный о проведении операции "Ковер", - отмечается в документе.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего воздействия в воздушном пространстве РФ над Грозным.

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Версия на английском языке Information about "Kovyor" operation was provided 8 minutes after AZAL aircraft lost flight controls
Версия на азербайджанском языке AZAL təyyarəsinin idarəetmə sistemləri itirildikdən 8 dəqiqə sonra "Kover" əməliyyatı barədə məlumat verilib

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