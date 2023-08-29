Информация о результатах обследования объектов строительства будет направлена на электронный адрес заявителей

Информация о результатах обследования объектов строительства будет направлена на электронный адрес заявителей.

Информация о результатах обследования объектов строительства будет направлена на электронный адрес заявителей.

Об этом Report cообщили в МЧС.

Отмечается, что МЧС продолжает свою деятельность по выполнению своих обязанностей в целях исполнения Указа президента Азербайджана Ильхама Алиева от 14 июня 2023 года № 2181 "О дополнительных мерах по выдаче разрешения на эксплуатацию некоторых строительных объектов нежилого назначения".

"Министерство доводит до сведения граждан, что в рамках указа главы государства информация о результатах обследования объектов строительства, документы которых приняты к исполнению, будет направлена на электронный адрес, указанный в заявлении при приеме документов", - заявили в министерстве.