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    Индийские военные уничтожили огнем пост пакистанской армии в Кашмире

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Индийские военные уничтожили вечером в четверг пост пакистанской армии в секторе Мендхар в Кашмире.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу телеканал NDTV.

    Как ранее информировала пресс-служба МИД Пакистана, заместитель верховного комиссара Индии в Исламабаде Дж.П.Сингх был вызван в четверг в пакистанский МИД для объявления протеста из-за продолжающихся нарушений режима прекращения огня на Линии контроля в Кашмире. Пакистанская сторона обвинила Индию в нарушениях договоренностей о прекращении огня.

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