Инцидент в южном регионе Азербайджана взят под особый контроль

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Во время конфликта, произошедшего 23 февраля в ярдымлинском селе Лязран между местным жителем Бахрузом Искендеровым и жителем села Шовуд Теймуром Гусейновым пострадали указанные лица, а также Пярвиз Искендеров и Ибрагим Мирзоев. От полученных ран Бахруз Искендеров скончался в больнице.

Как сообщает Report, совместную информацию распространили пресс-службы министерства внутренних дел и Генпрокуратуры.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (Умышленное убийство, то есть умышленное лишение жизни другого человека) УК.

В ходе следствия было осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства. Тело Бахруза Искендерова было обследовано, назначена судебно-медицинская, комплексная судебная, медико-биологическая и другие экспертизы, взяты показания свидетелей и приняты другие следственные действия.

В своих показаниях Теймур Гусейнов признался в нанесении Бахрузу Ибрагимову ножевых ранений. Решением суда от 26 февраля в отношении Т.Гусейнова избрана мера пресечения в виде ареста.

Учитывая обращения жителей села Лязран расследование по уголовному делу поручено Следственному управлению по тяжким преступлениям Генпрокуратуры, в район командирована следственно-оперативная группа в составе сотрудников Генпрокуратуры и МВД.

Следствие по уголовному делу взято под особый контроль генпрокурора и министра внутренних дел Азербайджана.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, что причиной массовой драки в селе Лязран стали запрещенные законом собачьи бои. Несколько жителей села решили стравить псов, но позже между молодыми людьми вспыхнул конфликт, перешедший в поножовщину. Жители села Бахруз Искендеров, Пярвиз Искендеров, Ибрагим Мирзоев, а также житель села Шовуд Теймур Гусейнов оказались в больнице. Позже Бахруз Искендеров скончался от полученных ножевых ран.