В Ливерпуле автомобиль наехал на группу пешеходов, есть раненые - ВИДЕО

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В Ливерпуле автомобиль врезался в группу пешеходов, переходящих улицу, в результате чего два человека получили ранения. Об этом сообщает портал Liverpool Echo.

По его данным, инцидент произошел в центре города рядом с ночным клубом Diablos, передает Report. На опубликованной порталом видеозаписи видно, как белый кроссовер сбил группу из четырех человек.

Портал отмечает, что водитель автомобиля протащил одного из пострадавших на капоте несколько метров.

В службе скорой помощи сообщили Daily Star, что в ДТП пострадали двое мужчин. Оба были госпитализированы, у одного из них диагностировали серьезные травмы.

Позднее в полиции заявили, что за рулем автомобиля находился 19-летний молодой человек, которого арестовали по подозрению в причинении серьезных увечий в результате опасного вождения.