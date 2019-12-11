Инцидент на границе Грузии и Азербайджана, пограничникам пришлось применить оружие

6 декабря на служебной территории погранзаставы близ местечка Джейранчёль Шемкирского погранотряда Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана было замечено, что пастух с отарой овец перешел на территорию Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ГПС.

Когда пограннаряд попытался отогнать отару с территории, около десяти пастушьих собак, сопровождавших отару, напали на пограничников. Сначала пограничники открыли предупредительный огонь в воздух, но это не помогло, пришлось стрелять по собакам.

После этого погранаряд заметил пастуха, который лежал на земле около коня. Приблизившиеся к пастуху пограничники увидели, что у пастуха на голове зияла рваная рана.

Пограничники незамедлительно оказали ему медицинскую помощь и помогли доставить в ближайшее медучреждение. Его состояние в настоящее время удовлетворительное.

Личность мужчины установлена, это гражданин Грузии, житель деревни Ламбало Сагареджского района Баширов Рамин Низами оглу 1993 г.р.

В связи с инцидентом на территорию был командирован замначальника ГПС, командующий Пограничными войсками генерал-лейтенант Аскер Халилов, проведена рабочая встреча с грузинскими пограничниками.

По факту ГПС и военная прокуратура проводят разбирательство.