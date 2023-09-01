Имущество Акифа Човдарова на сумму 30 млн манатов было вновь конфисковано

Сегодня решением Бакинского апелляционного суда вновь было конфисковано имущество генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего главы управления упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ).

Сегодня решением Бакинского апелляционного суда вновь было конфисковано имущество бывшего главы управления упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Акифа Човдарова.

Как сообщает Report, решение было оглашено на процессе под председательством судьи Мирзали Аббасова.

Имущество А.Човдарова стоимостью 30 млн долларов, включая рынок "8-й километр", было конфисковано в пользу государства.

Напомним, что А.Човдаров был арестован в 2015 году. Приговором Бакинского военного суда он был осужден на 12 лет лишения свободы. Согласно приговору, его имущество на сумму 30 млн манатов было конфисковано. Впоследствии Човдаров был лишен звания генерал-майора. В 2020 году он был освобожден по амнистии.