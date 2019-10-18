 Наверх

Президент Ильхам Алиев принял бывшего президента Латвии Раймондса Вейониса

Ильхам Алиев принял Раймондса Вейониса

18 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего президента Латвийской Республики Раймондса Вейониса.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!