Президент Ильхам Алиев принял бывшего президента Латвии Раймондса Вейониса

Ильхам Алиев принял Раймондса Вейониса

18 октября, 2019 17:34

https://report.az/storage/news/ed2a25093937dc748d0b544fe3302730/31a143d8-bfbb-43ac-8581-6871c8f462c6_292.jpg 18 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего президента Латвийской Республики Раймондса Вейониса. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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