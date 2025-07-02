Ильгар Сафаров: Правоохранительные органы РФ пока не высказали официальной позиции по событиям в Екатеринбурге

10:44 Если граждане Азербайджана были убиты с особой жестокостью, если к ним применялось насилие, наш долг как Генеральной прокуратуры - расследовать это.

Если граждане Азербайджана были убиты с особой жестокостью и подверглись насилию, наш долг, как Генеральной прокуратуры, - расследовать эти преступления.

Как сообщает Report, об этом сказал старший помощник Генерального прокурора по особым поручениям Ильгар Сафаров на пресс-конференции в Генеральной прокуратуре о возбуждении уголовного дела в связи с убийством азербайджанцев в России.

Он сказал, что азербайджанская сторона пока не увидела официальной позиции российских правоохранительных органов:

"Наоборот, в российской прессе случаи смерти связывают с болезнью. Однако, проведя экспертизу тел в Азербайджане, мы установили, что их смерть нельзя считать естественной. Мы предполагаем, что у российских правоохранительных органов будет иное мнение по поводу данного инцидента".

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли. Они были похоронены 1 июля в Агджабеди.

МИД Азербайджана 28 июня выступил с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности виновников этого недопустимого акта насилия. Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.