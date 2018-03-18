Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным секретарем ОПЕК - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ 18 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммедом Баркиндо.

Как передает Report, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо выразил признательность за приглашение совершить визит и выразил удовлетворение от встречи с Президентом Азербайджанской Республики. С удовлетворением вспомнив о встрече с Мухаммедом Баркиндо в Давосе, Президент Ильхам Алиев отметил важное значение визита генерального секретаря ОПЕК в Азербайджан, где впервые в мире была добыта нефть.

Выразив признательность за добрые слова, Мухаммед Баркиндо подчеркнул, что Азербайджан является колыбелью нефтяной промышленности и сказал, что каждый нефтяник должен приехать и своими глазами увидеть Баку.

Глава нашего государства Ильхам Алиев отметил, что визит Мухаммеда Баркиндо создает хорошую возможность для знакомства с историческими достопримечательностями и современным развитием Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и ОПЕК и подчеркнул, что наша страна полностью выполняет обязательства, возложенные на нее в связи с добычей. Глава государства высоко оценил плодотворные, а также координированные усилия Мухаммеда Баркиндо и ОПЕК по сохранению стабильных цен на нефть, одновременно оценил это как хороший результат совместной деятельности.

Мухаммед Баркиндо особо отметил роль Президента Ильхама Алиева в объединении членов ОПЕК и не являющихся членами этой организации, высоко оценил сопредседательство Азербайджана в техническом комитете высокого уровня, который привел к формированию заявления по сотрудничеству членов и не членов ОПЕК. Отметив, что наша страна полностью выполняет все возложенные на нее обязательства, гость сказал, что это является показателем приверженности Азербайджана этому соглашению. Отметил, что это в интересах не только нефтедобывающих стран, но и стран-потребителей. Результаты этой работы уже налицо в нефтяной промышленности и на мировых рынках.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества.

В заключение было сделано фото на память.