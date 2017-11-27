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    Ильхам Алиев поздравил президентов Албании и Мавритании

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Албания Его превосходительству господину Илиру Мете.

    Как сообщает Report, в письме говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Албания.

    Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами будут постоянно развиваться.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Албании – благополучия и процветания".

    Глава государства также направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Мавритания Его превосходительству господину Мохаммеду ульд Абдель-Азизу. 

    В письме говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Исламской Республики Мавритания – Днем Республики.

    Убежден, что азербайджано-мавританские отношения всегда будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Мавритании – мира и прогресса".

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