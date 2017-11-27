Ильхам Алиев поздравил президентов Албании и Мавритании

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Албания Его превосходительству господину Илиру Мете.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Албания.
Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами будут постоянно развиваться.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Албании – благополучия и процветания".
Глава государства также направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Мавритания Его превосходительству господину Мохаммеду ульд Абдель-Азизу.
В письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Исламской Республики Мавритания – Днем Республики.
Убежден, что азербайджано-мавританские отношения всегда будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Мавритании – мира и прогресса".
News DepartmentАвтор новости
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