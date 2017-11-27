Ильхам Алиев поздравил президентов Албании и Мавритании

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Албания Его превосходительству господину Илиру Мете.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Албания.

Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами будут постоянно развиваться.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Албании – благополучия и процветания".

Глава государства также направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Мавритания Его превосходительству господину Мохаммеду ульд Абдель-Азизу.

В письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Исламской Республики Мавритания – Днем Республики.

Убежден, что азербайджано-мавританские отношения всегда будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Мавритании – мира и прогресса".