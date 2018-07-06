Ильхам Алиев поздравил президента Мексики

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Мексиканских Соединенных Штатов Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Андрес Мануэль Лопес Обрадор,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Мексиканских Соединенных Штатов.

Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития и дальнейшего укрепления отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Мексикой.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного мексиканского народа".