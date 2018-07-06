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    Ильхам Алиев поздравил президента Мексики

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Мексиканских Соединенных Штатов Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору поздравительное письмо.  

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:  

    "Уважаемый Андрес Мануэль Лопес Обрадор,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Мексиканских Соединенных Штатов.

    Надеюсь, что мы будем прилагать совместные усилия на пути развития и дальнейшего укрепления отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Мексикой.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного мексиканского народа".

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