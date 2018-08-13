Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Находящийся в заключении председатель движения REAL Ильгар Мамедов отпущен на свободу.

Как передает Report, cегодня в Шекинском апелляционном суде под председательством судьи Гюндюза Аббасова прошло судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной из приговора в отношении находящегося под арестом главы движения REAL Ильгара Мамедова.

На процессе было принято решение об освобождении И.Мамедова. Согласно решению, оставшаяcя часть наказания была заменена на условное.

Отметим, что о И.Мамедов и Т.Ягублу были арестованы по обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаиллы 24 января 2013 года. Решением Шекинского суда по тяжким преступлениям И.Мамедов был приговорен к 7 годам лишения свободы, а Т.Ягублу – к 5 годам.

Обвиняемые подали апелляционную жалобу, однако она была отклонена. Затем И.Мамедов и Т.Ягублу подали кассационную жалобу. Верховный суд, рассмотрев кассационную жалобу, вернул дело в Шекинский апелляционный суд на повторное рассмотрение. Шекинский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. И.Мамедов подал кассационную жалобу по поводу вынесенного решения.

На пленуме Верховного суда была рассмотрена кассационная жалоба, поданная из постановления суда в отношении И.Мамедова.

Напомним, что Т.Ягублу был помилован согласно распоряжению президента Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц".