Игроманов-нарушителей карантина доставили в отделение полиции

Игроманов-нарушителей доставили в отделение полиции

В Низаминском районе обнаружен салон компьютерных игр, продолжающий деятельность несмотря на введенный в стране карантин.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

На территории поселка “8-й километр” Низаминского района выявлен игровой зал "play station", который работал несмотря на запрет в соответствии с правилами особого карантинного режима.

В ходе проведенного сотрудниками Отдельного Полка Полиции Быстрого Реагирования Министерства внутренних дел мероприятия на территории поселка по адресу: улица Бахруза Нуриева, 39/41, в подвале 9-этажного здания был обнаружен работавший зал "play station". Во время осмотра объекта было установлено, что 12 человек находились в игровом зале, нарушив правила специального карантина. Владелец объекта и клиенты были задержаны и доставлены в 24-е отделение полиции Низаминского РУП.

В отношении владельца и клиентов объекта, нарушивших правила карантина, в отделе полиции были приняты меры по ст. 211 Кодекса об административных правонарушениях.