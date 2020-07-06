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Игроманов-нарушителей карантина доставили в отделение полиции

Игроманов-нарушителей карантина доставили в отделение полиции Игроманов-нарушителей доставили в отделение полиции
Происшествия
6 июля 2020 г. 16:50
Игроманов-нарушителей карантина доставили в отделение полиции

В Низаминском районе обнаружен салон компьютерных игр, продолжающий деятельность несмотря на введенный в стране карантин.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

На территории поселка “8-й километр” Низаминского района выявлен игровой зал "play station", который работал несмотря на запрет в соответствии с правилами особого карантинного режима.

В ходе проведенного сотрудниками Отдельного Полка Полиции Быстрого Реагирования Министерства внутренних дел мероприятия на территории поселка по адресу: улица Бахруза Нуриева, 39/41, в подвале 9-этажного здания был обнаружен работавший зал "play station". Во время осмотра объекта было установлено, что 12 человек находились в игровом зале, нарушив правила специального карантина. Владелец объекта и клиенты были задержаны и доставлены в 24-е отделение полиции Низаминского РУП. 

В отношении владельца и клиентов объекта, нарушивших правила карантина, в отделе полиции были приняты меры по ст. 211 Кодекса об административных правонарушениях.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda gizli fəaliyyət göstərən “play station” zalı aşkarlandı

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