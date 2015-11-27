Состоялись похороны погибших в Нардаране полицейских - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Во второй Аллее почетного захоронения состоялись похороны полицейских Вугара Насибова и Исмаила Тагиева, погибших во время событий в Нардаране.

Как сообщает Report, на похоронах присутствовали министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов, генпрокурор Закир Гаралов, первый заместитель министра национальной безопасности, и.о. министра, генерал-лейтенант Мадат Гулиев и другие.

Шехидов похоронили под выстрелы, в исполнении оркестра прозвучала траурная музыка.

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Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Bо второй Аллее почетного захоронения в Баку идет подготовка к похоронам погибших 26 ноября в Нардаране полицейских.

Как сообщает Report, сегодня позднее здесь будут преданы земле полицейские Вюгар Насибов и Исмаил Тагиев.

На похоронах присутствуют министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов, генпрокурор Закир Гаралов, первый заместитель министра национальной безопасности, и.о. министра, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, заведующий отделом по вопросам обороны Службы помощника президента Азербайджанской Республики по вопросам обороны, генерал-лейтенант Магеррам Алиев.

Вюгару Насибову было 40 лет, а Исмаилу Тагиеву - 39 лет.

Отметим, что во время операции в Нардаране 26 ноября погибли 2 полицейских, были обезврежены 4 оказавших полицейским сопротивление лица, 14 человек задержаны.