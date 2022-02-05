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Идентифицируются найденные в Грузии останки жертв репрессий

Идентифицируются найденные в Грузии останки жертв репрессий В Грузии в районе Хельвачаури, недалеко от города Батуми, будет проведена идентификация останков обнаруженных в братской могиле 29 человек.
Происшествия
5 февраля 2022 г. 15:05
Идентифицируются найденные в Грузии останки жертв репрессий

В Грузии в районе Хельвачаури, недалеко от города Батуми, будет проведена идентификация останков обнаруженных в братской могиле 29 человек.

Как сообщает грузинское бюро Report, предполагается, что в этой могиле также находятся останки азербайджанца Алекперова Гусейна Алекпер оглу.

15 марта 1938 года 29 человек были приговорены к расстрелу. H.Алекперов был пятым в списке.

Кроме человеческих костей, в братской могиле были обнаружены копейки, пуговицы, бутылки, фрагменты обуви и одежды советских времен.

Согласно архивным документам, в 1937-1938 годах в Аджарии были приговорены к расстрелу 1 050 человек, в том числе 11 женщин.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda azərbaycanlı repressiya qurbanının qalıqlarının identifikasiyası aparılacaq

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