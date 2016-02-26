​Идентифицировано тело, найденное в Каспийском море в районе Нефтчалы

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Стали известны результаты анализа ДНК тела, обнаруженного 21 февраля в Каспийском море на территории Нефтчалинского района.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), согласно заключению экспертов, тело принадлежит сотруднику Транспортного управления SOCAR Джаваду Худаверди оглу Худавердиеву. Он является одним из трех нефтяников, без вести пропавших во время происшествия 4 декабря на 501-м морском основании Нефтяных камней.

"Продолжаются поиски нефтяников, без вести пропавших во время происшествий 4 декабря на 501-м морском основании Нефтяных камней и 10-й морской нефтедобывающей платформе месторождения "Гюнешли", - отметили в SOCAR.