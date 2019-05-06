Holcim подало в суд на логистический центр

Holcim подало в суд на логистический центр

6 мая, 2019 09:42

https://report.az/storage/news/51f95a9e8db5d67751f7f9650d749519/4eaf2932-55e8-487a-9fb0-bff12a055037_292.jpg ОАО Holcim подало в суд на ООО "Бакинский логистический центр". Как сообщает Report, обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №1 ОАО выдвинуло требование об уплате 15 277 манатов. Суд оставил иск без рассмотрения.

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