Holcim подало в суд на логистический центр

ОАО Holcim подало в суд на ООО "Бакинский логистический центр".
Как сообщает Report, обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №1 ОАО выдвинуло требование об уплате 15 277 манатов.
Суд оставил иск без рассмотрения.
ОАО Holcim подало в суд на ООО "Бакинский логистический центр".
Как сообщает Report, обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №1 ОАО выдвинуло требование об уплате 15 277 манатов.
Суд оставил иск без рассмотрения.
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İsmayıl NəsibliАвтор новости