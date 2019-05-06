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Holcim подало в суд на логистический центр

Holcim подало в суд на логистический центр

ОАО Holcim подало в суд на ООО "Бакинский логистический центр".

Как сообщает Report, обратившееся в Бакинский административно-экономический суд №1 ОАО выдвинуло требование об уплате 15 277 манатов.

Суд оставил иск без рассмотрения.

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