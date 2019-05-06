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"Holcim" подал в суд на проект "Azərsun Holdinq"

"Holcim" подал в суд на проект "Azərsun Holdinq"

ОАО "Holcim (Azərbaycan)" подало в суд на ООО "Xəyal Adası".

Как сообщает Report, обратившись в Бакинский административно-экономический суд №2, ОАО выдвинуло требование списать долг в размере 14 166 манатов. 

Суд оставил иск нерассмотренным. 

Отметим, что ОАО "Holcim (Azərbaycan)" является частью одного из основных поставщиков цемента в мире - компании "Lafarge Holcim Qrup". Что касается ООО "Xəyal Adası", организация является проектом Группы компаний "Azərsun Holdinq".  

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