Хиджран Гусейнова: Большинство насилий в семье против женщин совершают их мужья

"Сегодня в регионах и селах Азербайджана есть семьи, где происходят факты домашнего насилия, случаются трагедии. Соответствующие органы власти знают об этом. Среди них немало семей, которые попали под влияние радикальных религиозных течений".

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейнова сказала на "круглом столе", посвященном кампании "Конец насилию против женщин и девочек".

По ее словам, в некоторых случаях из-за несвоевременного информирования насилие перерастает в преступление, порой тяжкое: "Это, в свою очередь, сказывается на общем количестве жертв домашнего насилия. Большинство насилий в семье против женщин совершают их мужья (68,4%). Второе место занимают бывшие супруги (12,1%), 11,9% женщин подверглись насилию со стороны мужчин, с которыми сожительствовали".