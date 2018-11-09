Хейли: США не позволят России добиться снятия с КНДР санкций в банковском секторе

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Россия добивается снятия санкций с КНДР в банковском секторе, но США не дадут этого сделать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг журналистам постпред США при ООН Никки Хейли по итогам созванных по российской инициативе консультаций Совета Безопасности по санкциям в отношении КНДР.

"Чего они добиваются - это снятия санкций в банковском секторе, мы не позволим этого сделать", - сказала она. По словам Хейли, "это именно то, что они [Россия] не выполняют". "Так что теперь мы точно знаем, что они пытаются сделать, и не допустим этого".

В МИД РФ не раз отрицали обвинения в адрес Москвы в нарушении действующего в отношении Пхеньяна санкционного режима, заявляя об их безосновательности.

Ранее в МИД России прокомментировали новые санкции США.