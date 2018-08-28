HBO официально анонсировал восьмой сезон "Игры Престолов" - ВИДЕО

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Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Телеканал HBO опубликовал промо-ролик с анонсом киноновинок на 2019 год, в который вошли кадры из сериала "Игра Престолов".
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее видео размещено на официальном YouTube-канале HBO.
Помимо "Игры Престолов" в промо-ролик вошли кадры из таких сериалов от HBO, как "Острые предметы", "Большая маленькая ложь", "Настоящий детектив", "Барбершоп", "Кемпинг" и других.
Выход восьмого сезона "Игры престолов" на экраны намечен на первую половину 2019 года.
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