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    HBO официально анонсировал восьмой сезон "Игры Престолов" - ВИДЕО

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Телеканал HBO опубликовал промо-ролик с анонсом киноновинок на 2019 год, в который вошли кадры из сериала "Игра Престолов".

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее видео размещено на официальном YouTube-канале HBO.

    Помимо "Игры Престолов" в промо-ролик вошли кадры из таких сериалов от HBO, как "Острые предметы", "Большая маленькая ложь", "Настоящий детектив", "Барбершоп", "Кемпинг" и других.

    Выход восьмого сезона "Игры престолов" на экраны намечен на первую половину 2019 года.

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