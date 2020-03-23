​Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого 11 марта приговорили к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к сексу, заразился коронавирусом нового типа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

По информации собеседника издания, сданный продюсером в тюрьме тест на коронавирус показал положительный результат, после чего его отправили в карантин.

Ранее стало известно, что через несколько часов после вынесения приговора Вайнштейн был госпитализирован в больницу, однако через некоторое время его вернули в тюрьму. Издание Variety со ссылкой на представителя продюсера сообщило, что госпитализация Вайнштейна не была связана со вспышкой коронавируса.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда Вайнштейна, одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США, обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование, закончившееся обвинительным приговором. Продюсер отрицал выдвинутые против него обвинения. Обвинения против Вайнштейна легли в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.