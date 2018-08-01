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    Ханенде, о гибели которого в ДТП сообщалось ранее, был убит

    Барда. 1 августа. REPORT.AZ/ Стало известно, что ханенде Мирюсиф Миризаде, о гибели которого в ДТП в Бардинском районе сообщалось ранее, на самом деле был убит. 

    Как сообщили карабахскому бюро Report в Бардинской районной прокуратуре, ему было нанесено 14 ножевых ранений.  

    В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия для задержания совершившего преступление лица (или лиц). 

    В то же время, ведутся поиски владельца автомобиля марки "Mercedes" - ханенде Новруза Гусейнова. 

    Расследования по факту продолжаются. 

    Отметим, что Мирюсиф Миризаде и Новруз Гусейнов были участниками телевизионного конкурса мугама в 2015 году.  

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