Халатное отношение судьи Насиминского районного суда к процессу вызвало недовольство

В Насиминском районном суде прошло судебное заседание по иску, поданному тхэквондисткой Фаридой Азизовой и ее знакомой Айсель Искендеровой против сайта Open.az и журналистов.

По информации Report, процесс под председательством судьи Солмаз Мустафаевой начался минувшим днем в 17:45.

На заседании адвокат защиты Камандар Насибов подал ходатайство о проведении судебно-психологической экспертизы.

В ходатайстве перед экспертами Центра судебной экспертизы Минюста подняли следующие вопросы:

1. Каково психо-эмоциональное состояние Фариды Шихмамед гызы Азизовой и Искендеровой Айсель Джумшуд гызы?

2. Каково отношение Азизовой Фариды Шихмамед гызы и Искендеровой Айсель Джумшуд гызы к представителям своего пола с учетом психологического возраста и индивидуально-психических особенностей, интеллектуального развития и эмоционального состояния?

3. Могут ли Азизова Фарида Шихмамаед гызы и Искендерова Айсель Джумшуд гызы считаться представителями одного пола?

Затем ходатайство было вынесено на обсуждение. Адвокат К.Насибов отметил, что поскольку время уже 18:00 и рабочее время подошло к концу, судебное заседание не может быть продолжено: "Я протестую, потому что рабочее время подошло к концу. Процесс следует назначить на следующий день".

Несмотря на протесты адвоката, судья вынесла решение о продолжении процесса.

Затем адвокат истца Ягуб Мамедли выразил протест против проведения судебно-психологической экспертизы, на которой настаивает ответчик. Он назвал ходатайство необоснованным и попросил отклонить его.

Представитель сайта Open.az и журналистов заявил, что это важно и обосновал ходатайство: "Поставленные в ходатайстве вопросы имеют непосредственное отношение к делу. Я прошу удовлетворить ходатайство".

Судья вынесла решение об отклонении ходатайства.

На процессе адвокат спортсменки и ее знакомой выступил по делу и попросил удовлетворить иск.

Взявший слово адвокат К.Насибов заявил, что иск необоснован, в прессе в связи с этим дано опровержение: "Вины сайта Open.az в этом деле нет, поэтому иск должен быть отклонен".

После этого судья заявила, что суд удаляется в совещательную комнату. Однако адвокат К.Насибов выразил протест. Он отметил, что судья не объявляла о завершении судебного разбирательства: "Все, что было до этого, было объяснением сторон и вопросами-ответами по делу. Выступлений не было. Я выражаю протест, потому что я еще не выступил. То, что я говорил в суде, было объяснением сторон. Для удаления суда на совещание в суде должно быть объявлено о завершении судебного разбирательства и дано слово сторонам для выступления. Сначала должно завершиться судебное разбирательство, сторонам следует дать слово для выступления, а потом судье следует удалиться для совещания".

После этого судья вернулась и дала слово сторонам. К.Насибов, в свою очередь, заявил, что в этом уже нет необходимости, поскольку по поведению судьи в ходе судебного процесса уже можно предположить, каким будет решение.

Судья удалилась в комнату совещаний.

После возвращения из совещательной комнаты Солмаз Мустафаева огласила решение. Суд вынес решение о выплате спортсменке и ее знакомой материальной компенсации в размере 3000 манатов, удержании 200 манатов расходов на экспертизу и 30 манатов госпошлины с ответчика.

Особо следует отметить, что когда объявлялось решение суда, рабочее время уже закончилось, то есть было около 18:40.

Тхэквондистка Ф.Азизова и А.Искендерова подали иск против сайта Open.az и журналистов. В своем иске они потребовали опровержения информации, порочащей их честь и достоинство, деловой престиж, а также выдвинули другие требования. Процесс проходил под председательством судьи Насиминского районного суда Солмаз Мустафаевой.

Чем было вызвано халатное отношение судьи Солмаз Мустафаевой к выдвинутым обоснованным замечаниям, скоропалительное завершение судебного процесса – принятием решения заранее или для быстрого завершения рабочего дня, остается только догадываться.

40-летняя Солмаз Мустафаева назначена на должность судьи Насиминского районного суда в декабре 2018 года. То есть, ее судейский опыт составляет всего 1 год. До назначения она работала в Министерстве юстиции.