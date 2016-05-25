​Хадиджа Исмаил вышла на свободу - ФОТО

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Находившаяся в заключении сотрудница радио "Свобода" (Azadlıq Radiosu) Хадиджа Исмаил была освобождена из женского исправительного учреждения №4 Пенитенциарной службы министерства юстиции.

Как сообщает Report, сегодня в Верховном суде была рассмотрена кассационная жалоба Хадиджи Исмаил. Суд освободил Х.Исмаил, назначив ей 3,6 года лишения свободы условно.

Отметим, что Х.Исмаил обвинялась по ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), ст. 192.2.2 (незаконное предпринимательство), ст. 213.1 (уклонение от выплаты налогов) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями). По приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям она была осуждена на лишение свободы сроком на 7 лет и 5 месяцев. Не согласившись с приговором, Х.Исмаил подала апелляционную жалобу, однако жалоба не была удовлетворена.