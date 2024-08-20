Хафиз Сафиханов: В этом году жертвами мин на освобожденных территориях стали 36 человек

В этом году жертвами мин на освобожденных территориях стали 36 человек.

В этом году жертвами мин на освобожденных территориях стали 36 человек.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта по усилению международной поддержки Азербайджану в разминировании.

Он отметил, что, согласно официальной информации Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), эти инциденты произошли в период с 1 января по 15 августа 2024 года: "В результате 23 инцидентов 4 человека погибли, 32 получили ранения".