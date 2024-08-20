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Хафиз Сафиханов: В этом году жертвами мин на освобожденных территориях стали 36 человек

Хафиз Сафиханов: В этом году жертвами мин на освобожденных территориях стали 36 человек В этом году жертвами мин на освобожденных территориях стали 36 человек.
Происшествия
20 августа 2024 г. 12:20
Хафиз Сафиханов: В этом году жертвами мин на освобожденных территориях стали 36 человек

В этом году жертвами мин на освобожденных территориях стали 36 человек.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта по усилению международной поддержки Азербайджану в разминировании.

Он отметил, что, согласно официальной информации Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), эти инциденты произошли в период с 1 января по 15 августа 2024 года: "В результате 23 инцидентов 4 человека погибли, 32 получили ранения".

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Версия на английском языке NGO chairman: Landmines have killed 36 people in liberated areas so far in 2024
Версия на азербайджанском языке Hafiz Səfixanov: Bu il azad olunmuş ərazilərdə 36 nəfər mina hadisəsinin qurbanı olub

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