О нас

Хафиз Сафиханов: 149 взрывов мин произошли за пределами линии соприкосновения и унесли жизни 46 человек

Хафиз Сафиханов: 149 взрывов мин произошли за пределами линии соприкосновения и унесли жизни 46 человек В период с 10 ноября 2020 года, когда Азербайджан, Россия и Армения приняли трехстороннее заявление на уровне лидеров стран, по 15 августа 2024 года на освобожденных территориях произошло 226 минных инцидентов, 146 из которых за пределами бывшей линии соп
Происшествия
20 августа 2024 г. 12:05
Хафиз Сафиханов: 149 взрывов мин произошли за пределами линии соприкосновения и унесли жизни 46 человек

В период с 10 ноября 2020 года, когда Азербайджан, Россия и Армения приняли трехстороннее заявление на уровне лидеров стран, по 15 августа 2024 года на освобожденных территориях произошло 226 минных инцидентов, 146 из которых за пределами бывшей линии соприкосновения.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" Хафиз Сафиханов на пресс-конференции, посвященной итогам проекта по усилению международной поддержки Азербайджану в разминировании.

По его словам, это 66% от общего числа минных инцидентов. В результате этих взрывов погибли 46 человек, 214 получили ранения, добавил он.

Сафиханов также подчеркнул, что гуманитарное разминирование в Азербайджане проводится в соответствии со стандартами ООН:

"Это означает, что 99,7% территорий должны быть полностью разминированы. В то же время, военные операции по разминированию, основанные на стандартах НАТО, предполагают очистку примерно 70% территорий", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Over 1 million hectares of liberated Azerbaijani territories contaminated
Версия на азербайджанском языке İşğaldan azad edilmiş 1 166 702 ha ərazidə minaların olması güman edilir

Экслюзивные новости

В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
В Азербайджан прибыли более полутора миллионов граждан России и Украины с начала войны
14 августа 2024 г. 16:02
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi